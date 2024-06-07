Промоутер Джошуа назвав умову для поєдинку проти Дюбуа

Голова Matchroom Едді Гірн назвав умову, за якої тимчасовий чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) може отримати бій проти Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO).

Про це промоутер розповів у коментарі Pro Boxing Fans.

"З нашого погляду, якщо титул чемпіона світу стоятиме на кону в поєдинку проти Даніеля Дюбуа, він є фаворитом на бій, якщо це не так, тоді Джошуа, ймовірно, битиметься з кимось іншим, з Чжаном Чжилеєм, Джозефом Паркером — я не знаю.

Наш план полягає в тому, щоб спробувати позиціонувати себе або виграти титул чемпіона світу у надважкій вазі. Якщо така можливість буде доступною проти Даніеля Дюбуа, то я думаю, що це правильний бій. Але знову ж таки, нічого не вирішено, оголошення не буде до пресконференції 26 червня", — сказав Гірн.