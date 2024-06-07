Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Промоутер Джошуа назвав умову для поєдинку проти Дюбуа

Олександр Булава — 7 червня, 00:19
Промоутер Джошуа назвав умову для поєдинку проти Дюбуа

Голова Matchroom Едді Гірн назвав умову, за якої тимчасовий чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) може отримати бій проти Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO).

Про це промоутер розповів у коментарі Pro Boxing Fans.

"З нашого погляду, якщо титул чемпіона світу стоятиме на кону в поєдинку проти Даніеля Дюбуа, він є фаворитом на бій, якщо це не так, тоді Джошуа, ймовірно, битиметься з кимось іншим, з Чжаном Чжилеєм, Джозефом Паркером — я не знаю.

Наш план полягає в тому, щоб спробувати позиціонувати себе або виграти титул чемпіона світу у надважкій вазі. Якщо така можливість буде доступною проти Даніеля Дюбуа, то я думаю, що це правильний бій. Але знову ж таки, нічого не вирішено, оголошення не буде до пресконференції 26 червня", — сказав Гірн.

Нещодавно повідомлялося, що команди Джошуа та Дюбуа працюють над організацією бою.

Напередодні Даніель достроково переміг Філіпа Хрговича та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF. Повноцінним володарем титулу є українець Олександр Усик (22-0, 14 КО), який вже перемагав Дюбуа достроково в серпні 2023 року.

Бокс Едді Гірн Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

Ентоні Джошуа

Промоутер назвав потенційних суперників Джошуа
Усик: Ф'юрі — це чиста вода, а Джошуа — спокійна вода
Атлас назвав фаворита бою Джошуа — Дюбуа
Команда Дюбуа працює над організацією бою з Джошуа
Чжилей кинув виклик Джошуа

Останні новини