Воррен: Бій Джошуа з Дюбуа залежить від Ей Джея

Бій тимчасового чемпіона IBF у суперважкій вазі Даніеля Дюбуа (21-2, 20 КО) проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) повністю залежить від рішення Ей Джея.

Про це повідомив промоутер британця Френк Воррен у коментарі Boxing 24/7.

"Я думаю, що цей бій принесе великі касові збори. Ці два хлопці - двоє британців. Якщо ми зможемо провести цей бій у вересні, це буде простою задачею.

Це двоє величезних панчерів. Усі знають, хто вони, але я не можу визначити, що Ей Джей хоче робити. Все залежить від нього. Це професійний бокс. Ми дозволимо фанатам вирішити. Запитайте їх, з ким, на їхню думку, він повинен битися

Це найзахопливіший бій між двома великими панчерами. Дюбуа здобув перемогу після великої кількості критики з боку колег-професіоналів, і він зробив справу в своїх двох останніх боях і в бою проти Кевіна Лерени. Він пішов і зробив те, що мав зробити.

Дюбуа заслуговує на шанс. Він тимчасовий чемпіон IBF, але ми побачимо, що станеться", — сказав Воррен.