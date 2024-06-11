Промоутер закликав Джошуа прийняти бій проти Дюбуа

Промоутер Фрек Воррен, який представляє володаря тимчасового титулу IBF у суперважкій вазі Даніель Дюбуа, закликав ексчемпіона світу Ентоні Джошуа прийняти бій проти з його клієнтом.

Цитує Воррена BoxingScene.

"Джошуа – колишній чемпіон світу. Він знаходиться не на шляху на вершину. Прийми бій. Поєдинок, який зараз має найбільше сенсу.

Джошуа був там на вершині. Він зробив це. Свого часу Ентоні бився найкраще. Даніель — молодий хлопець, який перебуває на шляху до вершини. Це чудовий поєдинок для британців. Чому б тоді не зробити це? Але подивимося, що станеться.

Дюбуа в поєдинку проти Хрговича показав, що може бити й показав, що він у грі. Даніель показав силу, яку має. Джошуа сидів біля рингу — це буде його вибір. Я не можу змусити Ей Джея щось зробити. Він сам робить вибір", — сказав Воррен.