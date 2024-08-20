Богачук може провести бій в андеркарді поєдинку Усик — Ф'юрі

Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 КО) наступний бій може провести в андеркарді поєдинку Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі.

Про це повідомив промоутер українця Том Леффлер у коментарі Boxing Scene.

"Зірка Сергія злетіла після бою з Ортісом. Він був аутсайдером у співвідношенні п'ять до одного. Чудово, що Туркі Аль-Шейх особисто був присутній на поєдинку і бачив, як здорово виступив Сергій. На його думку, Сергій виграв той бій, або, в гіршому випадку, мала бути нічия Йому дуже сподобався Богачук. Він підійшов до нас після бою і сказав, що хотів би бачити Сергія на одному з майбутніх шоу до кінця цього року.

Безумовно, це може бути шоу 21 грудня в Саудівській Аравії. Сергій готовий до роботи. Буде чудового, якщо Богачук візьме участь у шоу, де його колега, український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик битиметься з Тайсоном Ф'юрі", – сказав Леффлер.