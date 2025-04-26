Зірка латвійського боксу: колишній суперник Гвоздика завершив кар'єру

Відомий латвійський боксер Річардс Болотнікс (20-8-1, 8 КО) вирішив завершити кар'єру.

Про його рішення повідомляє Jauns.lv.

"Я точно не буду займатися професійним боксом в майбутньому. У мене є робота, а також є трирічний син. Для мене на першому місці сім'я – дружина і дитина", – заявив він.

У травні 2023 року латвієць програв нокаутом Олександру Гвоздику. За два поєдинки до українця він втратив титул інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBO в крузервейті.

Свій останній бій Болотнікс провів у травні 2024 року в австралійському місті Перт, програвши технічним нокаутом росіянину Імаму Хатаєву.