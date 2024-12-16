Президент ФБУ: Ми почали процес виходу з IBA, але що далі?

Президент Федерації боксу України Олег Ільченко прокоментував позицію ФБУ щодо протистояння між IBA (International Boxing Association) та World Boxing, які ведуть боротьбу, щоб саме на змаганнях від їхніх федерацій визначалися боксери на Олімпіаду.

Його слова з прессніданку передає кореспондент Чемпіона Кирило Стадниченко.

"У них складна ситуація. Всі розуміють, що Олімпійський бокс має бути. Всі знають, що IBA зараз без договору, але World Boxing чомусь не може пройти якісь шлагбауми і працювати надалі. Всі над цим працюють. Зараз IBA провела збір в Дубаї. Я не полетів, від мене жоден представник не полетів. Вони прийняли рішення, навіть IBA це прийняла офіційно, щоб не карати країни, що можна виступати і під егідою IBA на змаганнях, і під World Boxing. Чи навіть під якоюсь третьою, яка буде. Це означає, що IBA сподівається повернутися до МОК", – почав президент ФБУ.

Також Ільченко прокоментував, що Федерація працювала над виходом з IBA, але сенсу в цьому мало.

"Ми почали процес виходу. Чи дала нам відповідь IBA? Нам не треба їхня відповідь. Ми це вирішимо на конференції ФБУ. Ми будемо збирати конференцію – я буду виступати. Вийти з організації це без питань. Але вийдемо і куди ми поїдемо? Дивіться, зараз будуть вибори на голову МОК. Бах сказав: "Я піду, але IBA приберу". Я не знаю, чому він не погодив угоду з World Boxing. На посаду президента МОК претендує відома постать, колишній легкоатлет британець Себастьян Коен. Я чув, що у нього є зв'язки з Романом Абрамовичем. Можливо, через це Кремльов і рахує, що IBA може повернутися до МОК.

Але в це не вірить багато людей. IBA виключили радою директорів. Всі це розуміють, тому важко буде повернутися навіть при Коені. Я стараюся робити так, щоб ФБУ мала бойову практику. Щоб ми могли зайти в ту організацію афільовану, яка буде представляти бокс", – сказав Ільченко.

Раніше президент висловився про перспективи збірної України з боксу.