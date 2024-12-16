Президент ФБУ: Збірна України має талановитих боксерів, ми домовилися про співпрацю з компанією Усика

Президент Федерації боксу України Олег Ільченко під час прессніданку ФБУ розповів про перспективи збірної України, а також зізнався, що дуже важко отримати ліцензії на Олімпійські ігри, адже досить часто на турнірах судді засуджують спортсменів.

Слова Ільченка передає кореспондент Чемпіона Кирило Стадниченко.

"У нас зараз збірна U-18, U-29, U-23 – еліта. У нас всі перші, другі та треті номери. У нас не один лідер. У вагових категоріях є по два, по три.

Ми будемо робити виїзди до найкращих. З Казахстаном та Узбекистаном ми домовилися. Восени ми вже посилали туди свої команди на підготовки. Будемо робити це і далі. Будемо долучати дієтологів, фармакологів та інших фахівців. Ми маємо партнерську угоду з компанією Ready to Figth Олександра Усика. Вони також будуть долучати своїх фахівців, будуть нам радити. У нас з ними є офіційна угода.

У нас забрали мінімум 3-4 ліцензії на наших спортсменів – засудили. Розповів вам про Бориса (Борис ван дер Ворст – керівник Асоціації боксу Нідерландів). Сиджу у VIP-ложі. Була суддівська колегія, яка засудила нам Юру Захарєєва. Ми (він та віцепрезиденти – прим.) набралися наглості й набрали Сергія Бубку. Він каже, я їду зараз до Баха (президент МОК). Бах дзвонить бразильському представнику, який відповідальний за бокс на Олімпійських іграх і каже: "Що у вас відбувається?".

А чому дзвонили? Бо є 3-5 ліцензій для країн, в яких за останні 3 цикла немає олімпійських спортсменів. Ми думали, що якщо нам засудили Юру Захарєєва та інших спортсменів, то нам дадуть ще ліцензії. Ми за це боролися. Так от, Бах дійсно набрав. Ми дивимося і та суддівська бригада судить боксера з Нідерландів. Коли ми дзвонили, Саша Манчак (віце президент ФБУ) каже Бубці: "От сидить Борис ван дер Ворст, його боксера засудила ця ж боксерська колегія".

Я розумію, що це політика, ідуть домовленості. Але треба чесне суддівство. Якщо ви афілюєте, що у вас має бути олімпійський бокс, то чого тоді протестів немає? У нас позабирали ліцензії, але я ніяк не міг на це вплинути. Ми єдині хто зробив "кіпіш" та резонанс.

Після нас подали ще 20 скарг. Вони це розглянули. Так, прибрали двійку чи трійку суддів. А так, то результату ніякого. Дали ліцензію тільки чорногорській боксерці", – сказав Ільченко.