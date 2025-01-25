Постол переважив суперника напередодні бою

Колишній чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Віктор Постол та Адреас Техада (13-4-2, 7 КО) з Аргентини пройшли офіційну цуремонію зважування.

Про це повідомляє Spartabox Faniian Promotions.

Боксери показали майже ідентичну вагу, дещо важчим виявився українець.

Віктор Постол – 64,7 кг

Андрес Техада – 64,5 кг

Бій відбудеться 25 січня у рамках благодійного вечора боксу "У кожного своя мрія" від SpartaBox Faniian Promotions. Для самого Постола цей бій стане першим за сім років, що відбудеться в Україні.

Свій останній бій 40-річний Віктор провів у липні 2023 року. У Лас-Вегасі він поступився через нокаут у 7 раунді представнику Домінікани Елвісу Родрігесу.