Це було б знущанням: Постол не думає, що Усик проведе бій з Полом

Український боксер Віктор Постол (33-5, 13 КО) не вірить в бій абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика (24-0, 15 КО) з блогером та боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО).

Його слова передає vRINGe.

"Чув, що Тайсон Ф’юрі хоче третій бій з Олександром. Сашко довів усе, що можна довести. І довів усім. Тому, можливо, це буде якийсь грошовий бій. Я так думаю. А з ким? Я навіть не знаю, як вони там домовляться. Сашкові все по зубах. Нема такого, який міг би створити йому проблеми.

Ітаумі, мені здається, ще зарано. Можливо, зарано. Але він і справді непоганий. Також не думаю, що відбудеться бій з Джейком Полом. Це вже було б, як то кажуть, якимось знущанням. Точно не знаю. Але мені здається, що цього не буде", – сказав Постол.

Нагадаємо, Джейк Пол нещодавно поділився планами, згідно з якими збирається протягом п'яти найближчих років вийти на бій з Олександром Усиком.

Українець не забарився з відповіддю, наголосивши, що був би радий побитися з ним за правилами змішаних єдиноборств в октагоні, але як тільки завершить з боксом.