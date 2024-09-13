Шевченко, Світоліна та Подкопаєва стали гостями четвертого Саміту перших леді та джентльменів

Четвертий Саміт перших леді та джентльменів пройшов за участі видатних людей спорту — голови Української асоціації футболу Андрій Шевченка, тенісистки Еліни Світоліної та олімпійської чемпіонки-1996 зі спортивної гімнастики Лілії Подкопаєвої.

Про це стало відомо з пресрелізу на сайті Глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів.

Темою Саміту був захист дітей в умовах війни, а також у школі, в сім'ї, школі та кіберпросторі.

Світоліна вже поділилася враженнями від відвідин цієї події у своєму Instagram.