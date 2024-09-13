Шевченко, Світоліна та Подкопаєва стали гостями четвертого Саміту перших леді та джентльменів
Четвертий Саміт перших леді та джентльменів пройшов за участі видатних людей спорту — голови Української асоціації футболу Андрій Шевченка, тенісистки Еліни Світоліної та олімпійської чемпіонки-1996 зі спортивної гімнастики Лілії Подкопаєвої.
Про це стало відомо з пресрелізу на сайті Глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів.
Темою Саміту був захист дітей в умовах війни, а також у школі, в сім'ї, школі та кіберпросторі.
Світоліна вже поділилася враженнями від відвідин цієї події у своєму Instagram.
"Я дуже вдячна першій леді Олені Зеленській за запрошення та можливість обговорити нагальні проблеми депортації українських дітей. Як український професійний спортсмен, я хотіла б розповісти про наші спортивні досягнення, плани на майбутнє та про те, як ми хочемо розвивати та популяризувати спорт в Україні.
Але сьогодні я про це говорити не можу. Велика трагедія унеможливлює все це, бо без дітей немає майбутнього. Жоден план не спрацює, жодна мрія не здійсниться..." — написала Світоліна.