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Шевченко, Світоліна та Подкопаєва стали гостями четвертого Саміту перших леді та джентльменів

Ігор Чернявський — 13 вересня, 12:50
Шевченко, Світоліна та Подкопаєва стали гостями четвертого Саміту перших леді та джентльменів
Глобальна платформа Саміту Перших Леді та Джентльменів

Четвертий Саміт перших леді та джентльменів пройшов за участі видатних людей спорту — голови Української асоціації футболу Андрій Шевченка, тенісистки Еліни Світоліної та олімпійської чемпіонки-1996 зі спортивної гімнастики Лілії Подкопаєвої.

Про це стало відомо з пресрелізу на сайті Глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів.

Темою Саміту був захист дітей в умовах війни, а також у школі, в сім'ї, школі та кіберпросторі.

Світоліна вже поділилася враженнями від відвідин цієї події у своєму Instagram.

"Я дуже вдячна першій леді Олені Зеленській за запрошення та можливість обговорити нагальні проблеми депортації українських дітей. Як український професійний спортсмен, я хотіла б розповісти про наші спортивні досягнення, плани на майбутнє та про те, як ми хочемо розвивати та популяризувати спорт в Україні.

Але сьогодні я про це говорити не можу. Велика трагедія унеможливлює все це, бо без дітей немає майбутнього. Жоден план не спрацює, жодна мрія не здійсниться..." — написала Світоліна.

Лілія Подкопаєва Еліна Світоліна Андрій Шевченко

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