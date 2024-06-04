Паркер спрогнозував результат бою Джойс — Чісора
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі Джозеф Паркер вважає Джо Джойса фаворитом протистояння з Дереком Чісорою.
Про це боксер розповів у коментарі Seconds Out.
"Джойс разом із тиском, який він демонструє, виявиться не по зубах Чісорі.
Дерек завжди жорсткий, завжди йде вперед, завжди чинить тиск. Але я відчуваю, що на даному етапі кар'єри він насправді не той боєць, яким був раніше", — cказав Паркер.
Двобій відбудеться 27 липня у Лондоні.
Нагадаємо, 40-річний Дерек останній бій провів у серпні минулого року, в якому переміг Джеральда Вашингтона одноголосним рішенням суддів.
Джойс, після двох поразок від китайця Чжана Чжилея, у березні технічним нокаутом здолав Кеша Алі (21-3, 12 KO).