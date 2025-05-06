Паркер назвав фаворита реваншу Усик – Дюбуа

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер вважає Олександра Усика фаворитом другого бою з Даніелем Дюбуа.

Про це він розповів у коментарі Secondsout.

"Ніколи не можна скидати Даніеля з рахунків. Після першого бою з Усиком, після поєдинків із Джарреллом Міллером і Ентоні Джошуа він став людиною з метою. Він виходить на ринг і віддає всі сили. У нього є хороша команда. Усик – майстер, який читає і ламає тебе, у нього хороші фінти, футворк, комбінації. У першому бою він домінував, поки не пропустив той удар нижче пояса. На реванш Усик вийде зі звичною впевненістю через те, що він зробив у першому поєдинку, але йому потрібно остерігатися Дюбуа, адже він потужний", – розповів Паркер.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому двобої британський боксер відправив українця в нокдаут забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.

Раніше Дюбуа дуже зухвало висловився про те, що буде "бойовою машиною" у другому поєдинку з Олександром.