Де Ла Хойя назвав дату повернення Гарсії

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (25-1, 20 КО) свій наступний бій проведе у квітні 2025 року.

Про це повідомив промоутер Оскар Де Ла Хойя у коментарі Fight Hub TV.

"Ми ні про кого не говорили. Ні про кого. Дивіться, Раян зараз у чудовій формі. Він у залі, виглядає прекрасно. Він не може дочекатися свого повернення у квітні. Квітень вже не за горами. У мене грандіозні плани на Раяна, про які ніхто навіть не може подумати. Ми говоримо про його підготовку до бою вже кілька місяців, тому що всі хочуть побачити його на рингу. Він повернеться ще сильнішим, ніж будь-коли. Тому я маю бути готовим і зробити це масштабно", – сказав Де Ла Хойя.

Нагадаємо, у квітні Раян здолав Девіна у видовищному 12-раундовому поєдинку, попри перемогу, він не зміг отримати пояс чемпіона WBC, адже на зважуванні він не вклався у ліміт ваги в 63,5 кг, показавши 64,9 кг.

Вже після бою в організмі Гарсії виявили заборонену речовину "остарин". Фахівці провели два тести, які показали позитивний результат. Пізніше американця на рік відсторонили від боксерської діяльності, починаючи з дати бою проти земляка Девіна.