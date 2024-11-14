Де Ла Хоя дав прогноз на бій Тайсон – Пол

Голова Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя вважає, що Майк Тайсон зможе перемогти Джейка Пола, якщо вдало проведе перші раунди бою.

Про це він сказав для TheStompingGround.

"У Майка Тайсона є три раунди, щоб все вирішити. Тому що після трьох раундів його бензобак почне спустошуватись, і він почне згасати. Для Тайсона у його віці буде дуже складно, якщо це затягнеться більше, ніж на три раунди. Я думаю, якщо Тайсон завдасть правильного удару в перших трьох раундах, це може бути "до побачення" для Джейка Пола. Ну а якщо бій триватиме довше, я віддаю перемогу Джейкові Полу", – сказав Де Ла Хоя.

Бій Тайсона з Полом відбудеться 15 листопада. Спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).