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Опетайя висловився про реванш Усик – Ф'юрі: Ми побачимо ще кращий бій

Андрій Яросименко — 28 вересня, 18:58
Опетайя висловився про реванш Усик – Ф'юрі: Ми побачимо ще кращий бій
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Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі, австралієць Джей Опетайя (25-0, 19 КО) висловився про реванш між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) і Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 KO). Він вважає, що цей поєдинок буде кращим за перший.

Його слова передає Boxing News.

"Я схвильований цим поєдинком. Ф'юрі казав, що відчував себе надто комфортно в першій половині бою. Мені здається, що якщо Тайсон почне з чистого аркуша і виправить кілька речей, то ми побачимо ще кращий бій. Але Усик все одно звір. Подивимося, що станеться", – сказав Опетайя.

Зазначимо, що австралієць був спаринг-партнером Ф'юрі перед першим боєм українця з британцем. Також він проводив свій поєдинок в андеркарті зустрічі Усик – Ф'юрі.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа – Дюбуа.

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