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Чемпіон Бокс

Опетая назвав амбітну ціль на 2025 рік

Олександр Булава — 12 січня 2025, 18:55
Опетая назвав амбітну ціль на 2025 рік

Австралійський. володар титулу IBF у важкій вазі Джей Опетая (26-0, 20 KO) хоче стати абсолютним чемпіоном у крузервейті у 2025 році.

Цитує боксера Ready to Fight.

"Цього року я хочу стати абсолютним чемпіоном світу. То ж ми шукаємо шляхи для об’єднання.

Надважка вага? Безумовно. Бріджервейт мене цікавить також. Я хотів би стати чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. Але спочатку я хочу стати абсолютом у крузервейті. Спочатку хочу забрати ці пояси", – розповів Опетая.

Нещодавно  австралієць переміг Девіда Ніка в 4 раунді, відправивши суперника в нокаут. Удар був настільки важким, що олімпійський призер, завалившись на канвас рингу, втратив свідомість.

Раніше Опетая зізнався, що хотів би провести бій проти Олександра Усика (23-0, 14 КО), але для початку йому треба об'єднати титули у крузервейті.

Джей Опетая

Джей Опетая

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