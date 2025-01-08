Опетая брутально нокаутував Ніка та захистив титул IBF у крузервейті
Австралійський чемпіон IBF у важкій вазі Джей Опетая (26-0, 20 KO) достроково переміг новозеландського боксера Девіда Ніка (10-1, 9 KO) на вечорі боксу в Австралії.
Бій завершився нокаутом у 4-му раунді.
Спочатку Опетая відправив опонента в нокдаун, але той все ж зумів піднятися. Суддя оцінив стан Ніка та дозволив продовжити бій. Новозеландець виглядав невиразно, то ж чемпіон кинувся його добивати та жорстко нокаутував. Удар був настільки важким, що олімпійський призер завалившись на канвас рингу втратив свідомість.
Раніше Опетая зізнався, що хотів би провести бій проти Олександра Усика (23-0, 14 КО), але для початку йому треба об'єднати титули у крузервейті.
Нагадаємо, промоутер Едді Гірн вважає, що Джей міг би дати гідну конкуренцію Усику.