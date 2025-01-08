Опетая брутально нокаутував Ніка та захистив титул IBF у крузервейті

Австралійський чемпіон IBF у важкій вазі Джей Опетая (26-0, 20 KO) достроково переміг новозеландського боксера Девіда Ніка (10-1, 9 KO) на вечорі боксу в Австралії.

Бій завершився нокаутом у 4-му раунді.

Спочатку Опетая відправив опонента в нокдаун, але той все ж зумів піднятися. Суддя оцінив стан Ніка та дозволив продовжити бій. Новозеландець виглядав невиразно, то ж чемпіон кинувся його добивати та жорстко нокаутував. Удар був настільки важким, що олімпійський призер завалившись на канвас рингу втратив свідомість.

𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐑𝐔𝐈𝐒𝐄𝐑𝐖𝐄𝐈𝐆𝐇𝐓 👑 𝐑𝐄𝐈𝐆𝐍𝐒 𝐒𝐔𝐏𝐑𝐄𝐌𝐄@jaiopetaia1 knocks David Nyika OUT COLD in the fourth 😳#OpetaiaNyika pic.twitter.com/EDRuaW7OUA — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 8, 2025

Раніше Опетая зізнався, що хотів би провести бій проти Олександра Усика (23-0, 14 КО), але для початку йому треба об'єднати титули у крузервейті.

Нагадаємо, промоутер Едді Гірн вважає, що Джей міг би дати гідну конкуренцію Усику.