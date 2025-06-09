Опетая оцінив потенційний бій з Усиком
Чемпіон IBF у важкій вазі Джей Опетая (28-0, 22 KO) оцінив потенційний перехід у надважку вагу.
Цитує боксера DAZN.
"Це не входить у мої найближчі плани (про можливий перехід у надважку вагу – прим). Я хочу перейти в надважку вагу з часом, але спершу прагну об’єднувальних поєдинків, стати абсолютним чемпіоном, а вже потім перейти туди.
Я маю ціль у своїй голові вже давно. Я просто намагаюся закрити всі ці пункти. Я не хочу переходити туди-сюди. Якщо я вже перейду в надважку вагу, то залишуся там назавжди", – розповів він.
Щодо потенційних суперників у надважкій вазі, то Опетая заявив, що хоче бою з Олександром Усиком.
"Це моя мета. Я б із задоволенням це зробив. Ми просто маємо пройти ці об’єднувальні бої, а тоді я хотів би зустрітися з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі", – розповів Опетая.
Напередодні австралієць успішно провів захист титулу, нокаутувавши італійського боксера Клаудіо Скуео (17-1, 9 KO).