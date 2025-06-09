Опетая оцінив потенційний бій з Усиком

Чемпіон IBF у важкій вазі Джей Опетая (28-0, 22 KO) оцінив потенційний перехід у надважку вагу.

Цитує боксера DAZN.

"Це не входить у мої найближчі плани (про можливий перехід у надважку вагу – прим). Я хочу перейти в надважку вагу з часом, але спершу прагну об’єднувальних поєдинків, стати абсолютним чемпіоном, а вже потім перейти туди.

Я маю ціль у своїй голові вже давно. Я просто намагаюся закрити всі ці пункти. Я не хочу переходити туди-сюди. Якщо я вже перейду в надважку вагу, то залишуся там назавжди", – розповів він.