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Опетая оцінив потенційний бій з Усиком

Олександр Булава — 9 червня 2025, 18:23
Опетая оцінив потенційний бій з Усиком
Джей Опетая
Getty Images

Чемпіон IBF у важкій вазі Джей Опетая (28-0, 22 KO) оцінив потенційний перехід у надважку вагу.

Цитує боксера DAZN.

"Це не входить у мої найближчі плани (про можливий перехід у надважку вагу – прим). Я хочу перейти в надважку вагу з часом, але спершу прагну об’єднувальних поєдинків, стати абсолютним чемпіоном, а вже потім перейти туди.

Я маю ціль у своїй голові вже давно. Я просто намагаюся закрити всі ці пункти. Я не хочу переходити туди-сюди. Якщо я вже перейду в надважку вагу, то залишуся там назавжди", – розповів він.

Щодо потенційних суперників у надважкій вазі, то Опетая заявив, що хоче бою з Олександром Усиком.

"Це моя мета. Я б із задоволенням це зробив. Ми просто маємо пройти ці об’єднувальні бої, а тоді я хотів би зустрітися з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі", – розповів Опетая.

Напередодні австралієць успішно провів захист титулу, нокаутувавши італійського боксера Клаудіо Скуео (17-1, 9 KO).

Олександр Усик Джей Опетая

Джей Опетая

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