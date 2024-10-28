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Британський боксер: Найкраща версія Ф'юрі переможе найкращу версію Усика

Олександр Булава — 28 жовтня, 00:41
Британський боксер: Найкраща версія Ф'юрі переможе найкращу версію Усика

Колишній британський боксер Спенсер Олівер вважає, що Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) зможе перемогти чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО), якщо поверне свою "найкращу форму".

Про це Олівер розповів у коментарі ТalkSport Boxing.

"Тайсону залишається лише внести невеликі корективи. Слухайте, його найкраща версія перемагає найкращу версію Олександра Усика. Я думаю, що у нього є можливості виграти цей бій. Справа лише в тому, чи існує найкраща версія Тайсона Ф’юрі.

Немає великих коригувань, які потрібно вносити для Тайсона. Забудьте про зміну команди. Енді Лі та Шугар-Хілл Стюард чудові тренери", – заявив Олівер.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Нещодавно між боксерами відбулась дуель поглядів.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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