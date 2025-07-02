Покращився фізично і психологічно: Олівер вірить у перемогу Дюбуа над Усиком

Колишній британський боксер Спенсер Олівер вважає, що володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) змінився з часу першого бою з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO в надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Цитує боксера talkSPORT.

"Дюбуа переможе Усика. Я його знаю, я бачив його гру і знаю, над чим вони працюють у тактичному плані.

У 2023 році вони здавалися досить далекими один від одного, тоді Усик був на цілу лігу попереду Дюбуа. Але українець не став набагато кращим після бою першого бою. Немає жодних ознак погіршення його стану, але Дюбуа – це інша людина та інший характер з часу першого поєдинку.

Два бої з Ф'юрі додали Усику багато кілометрів на лічильник, а Дюбуа з того часу значно покращився фізично і психологічно. Це буде зовсім інший бій, ніж перший, я ставлю на Дюбуа", – сказав Олівер.