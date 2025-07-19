Олімпійський чемпіон Токіо: Як можна ставити проти Усика?

Британський боксер Галал Яфай (9-1, 6 КО), який ставав золотим медалістом Ігор у Токіо, вірить, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) знову переможе Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Його слова передає BBC.

"Я маю ставити на Усика, як можна ставити проти нього? Дюбуа – прекрасний хлопець, який досяг успіху дуже швидко. Він у формі та приголомшливий боєць, але Усик просто неймовірний", – заявив Галал.

Після переходу в професіонали Яфай виграв 9 боїв поспіль і став тимчасовим чемпіоном WBC. На початку 2025 року британець програв мексиканцю Фрасіско Родрігесу (39-6-1, 26 КО).

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели перший бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Другий поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться в ніч з 19 на 20 липня.

Окрім Олександра Усика в межах вечора боксу змагатимуться ще два українці. Спочатку Владислав Сіренко протистоятиме Соломону Дакресу, а потім у андеркарді Даніель Лапін вийде в ринг з Льюїсом Едмондсоном.

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.

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