Нагодуй Україну цієї зими: Усик запустив благодійний збір на допомогу українцям

Непереможений український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик розпочав благодійний збір на допомогу жителям України, які страждають від російської військової агресії.

Про цей вчинок боксера стало відомо на сайті GlobalGiving.

Благодійна акція Усика отримала назву "Нагодуй Україну цієї зими" (Feed Ukraine This Winter). За мету Олександр поставив зібрати один мільйон євро.

"З наближенням зими мільйони українців стикаються з гострою нестачею продуктів харчування. Чемпіон світу з боксу Олександр Усик співпрацює з Європейською федерацією продовольчих банків та UFBF (Українською федерацією продовольчих банків), щоб ніхто не залишився голодним у ці складні часи.

Війна завжди приносить голод. За даними ООН, наразі 14,6 мільйонів людей в Україні потребують гуманітарної допомоги. Криза є важкою, мільйони людей стикаються з відсутністю продовольчої безпеки, недоїданням та переміщенням.

Триваючий конфлікт та економічна нестабільність погіршують ситуацію, ставлячи вразливі верстви населення на межу виживання. Цивільне населення потерпає від безпосередньої загрози бойових дій та обстрілів, а також бореться з гострою нестачею продовольства і браком базових ресурсів", – йдеться в описі збору.