Усик вперше після перемоги над Ф'юрі повернувся в Україну

Чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) повернувся в Україну.

Про це повідомила дружина боксера — Катерина Усик в Instagram.

Український чемпіон вперше повернувся на батьківщину після перемоги на Тайсоном Ф'юрі.

Боксер отримав подарунки від українських військових.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні. Згодом Олександр оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.