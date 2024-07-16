Усик вперше після перемоги над Ф'юрі повернувся в Україну
Чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) повернувся в Україну.
Про це повідомила дружина боксера — Катерина Усик в Instagram.
Український чемпіон вперше повернувся на батьківщину після перемоги на Тайсоном Ф'юрі.
Боксер отримав подарунки від українських військових.
Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні. Згодом Олександр оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.
Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.