Усик прокоментував силу ударів Джошуа та Ф'юрі

Чемпіон WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) порівняв силу ударів Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) і Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Його слова передає Secondsout.

"У Джошуа були досить відчутні удари. Коли ми вдарилися головами, була рана. Тоді його легкий удар розсік брову, яка залила моє праве око кров'ю.

Не буду приховувати, що були дуже чутливі удари в підборіддя, в живіт, які відправили мене на деякий час до Ілона Маска, але я швидко повернувся. У бою адреналін і емоції настільки зашкалюють, що це відчуваєш після його закінчення — біль, запаморочення і все інше. На рингу ти дуже зосереджений на своїх діях.

Щодо Ф'юрі, знаєте, я отримав аперкот, це дуже боляче. Сильний біль. Я відчував біль десь 10 секунд, кажу собі, гей, рухайся, рухайся. Якщо ти зупинишся, він тебе вб’є", — сказав Усик.