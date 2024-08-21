Визначилися дата та місце бою-реваншу Усик — Ф'юрі

Другий бій між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, WBC Олександром Усиком (22-0, 14 КО) і Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) відбудеться 21 грудня.

Про це повідомляє промоутерська компанія братів Кличків K2 Promotions.

Як і перший двобій, який завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів (115:112, 113:114, 114:113), вечір боксу прийматиме столиця Саудівської Аравії, Ер-Ріяд. Поєдинок відбудеться у суперважкій ваговій категорії (понад 91 кг).

Зазначимо, що у реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Олександр звільнив титул IBF. Українець поступиться поясом для поєдинку між тимчасовим володарем титулу Даніелем Дюбуа (21-2, 20 КО) та Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Нагадаємо, що у ніч з 18 на 19 травня, Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі з часів Леннокса Льюїса та першим в історії володарем усіх 4 поясів у важкій вазі.