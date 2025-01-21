Забити гол у ворота Динамо: Усик поділився планами після завершення боксерської кар'єри

Непереможений чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA-Super, WBO, WBC та IBO Олександр Усик зізнався, що після завершення кар'єри планує присвятити себе футболу. Боксер нагадав, що він має чинний контракт з Поліссям.

Про свої плани 38-річний українець розповів під час інтерв'ю журналу The Ring.

"Я буду футболістом. Я професійний гравець. У мене контракт з українською командою Полісся. Вони грають у вищій лізі, Полісся. Це українська команда. Ми зараз на першому місці. Ви знаєте українську команду Шахтар? Полісся його обіграло", – сказав Олександр.

Чемпіон не забув пригадати, що він є давнім фанатом Динамо. І він сподівається, що зможе забити гол у матчі проти киян.

"Слухайте, я дуже давно вболіваю за київське Динамо, тому що вперше пішов на професійний стадіон з батьком. Це клуб з великою історією, але Полісся дало мені можливість, і я підписав контракт. Але в майбутньому я заб'ю гол у ворота Динамо".

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Нагадаємо, що 3 лютого 2022 року Олександр Усик дебютував за Полісся у матчі проти Вереса у межах товариського турніру "Winter Cup".