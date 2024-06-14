Гвоздик — Бенавідес: усе про бій за титул тимчасового чемпіона світу
Український боксер напівважкої ваги Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) проведе бій проти американця Давіда Бенавідеса (28-0, 24 КО).
Коли відбудеться бій
Давід Бенавідес зустрінеться з Олександром Гвоздиком у ніч з суботи на неділю 16 червня 2024 року, в MGM Grand, Grand Garden Arena, Лас-Вегас.
12-раундовий поєдинок відбудеться у напівважкому дивізіоні, що означає, що вага учасників не повинна перевищувати 79,4 кг. Цей бій проходитиме за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC.
Двобій буде частиною андеркарду поєдинку між Джервонтою "Танком" Девісом та Френком Мартіном за титул чемпіона світу WBA у легкій вазі.
О котрій почнеться бій
Бійці мають вийти на ринг приблизно о 5:30 за київськи часом.
Профіль бійців
Давід Бенавідес виходить на ринг з непереможним рекордом 28 перемог, жодної поразки та 0 нічиїх, з яких 24 перемоги здобуті нокаутом.
Олександр Гвоздик має на своєму рахунку 20 перемог, з яких 16 боїв були завершені достроково, та 1 поразку.
Статистика показує, що у Бенавідеса невелика перевага в потужності удару над Гвоздиком, з відсотком нокаутів 86% проти 80% у Гвоздика.
Девід Бенавідес молодший на 10 років, йому 27 років. Гвоздик має перевагу в зрості на 2,54 см над Бенавідесом. Попри це, в обох бійців рівна довжина рук. Обидва боксери б'ються з ортодоксальної стійки.
Бенавідес має більше досвіду у професійному боксі, провівши на 7 боїв більше. Американець дебютував у 2013 році, на 7 місяців раніше, ніж Гвоздик, чий перший професійний бій відбувся у 2014 році. Він провів на 24 раунди більше, загалом 136 раунди проти 112 у Гвоздика.
Олександр Гвоздик наразі займає 2-ге місце за версією WBC та 7-ме місце за версією The Ring у ваговій категорії до 79,4 кг.
Форма
Бенавідес залишається непереможеним як професіонал, нокаутувавши 4 з останніх 5 суперників.
У своєму останньому бою він переміг Деметріуса Андраде 25 листопада 2023 року технічним нокаутом у 6-му раунді в поєдинку за тимчасовий титул чемпіона світу WBC у другій середній вазі на арені Michelob ULTRA в Лас-Вегасі, США.
До цього він здолав Кейлеба Планта 25 березня 2023 року одноголосним рішенням суддів у поєдинку за титул чемпіона світу WBC у другій середній вазі в MGM Grand, Лас-Вегас.
Раніше Бенавідес виявився сильнішим за Девіда Лем'є 21 травня 2022 року та Кайрона Девіса 13 листопада 2021 року. Він також переміг Рональда Елліса 13 березня 2021 року технічним нокаутом в 11-му раунді.
Гвоздик переміг 4 з останніх 5 суперників, зупинивши 3 з них, і один раз пройшов усю дистанцію.
У своєму останньому бою він подужав Ісаака Родрігеса 30 вересня 2023 року нокаутом у 2-му раунді на арені T-Mobile, Лас-Вегас, США. До цього він переміг Рікардса Болотнікса 6 травня 2023 року технічним нокаутом у 6-му раунді.
Раніше Гвоздик пройшов усю дистанцію з Хосуе Обандо 11 лютого 2023 року, перемігши одноголосним рішенням суддів у поєдинку на 6 раундів.
Єдиної поразки Олександр зазнав поразки від Артура Бетербієва 18 жовтня 2019 року технічним нокаутом у 10-му раунді в поєдинку за титули чемпіона світу WBC та IBF у напівважкій вазі на арені Liacouras у Філадельфії.
Українець також переміг Дуду Нгумбу 30 березня 2019 року технічним нокаутом у 5-му раунді в поєдинку за титул чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.
Активність
З точки зору нещодавньої активності, Давід Бенавідес бився частіше, ніж Олександр Гвоздик.
Бенавідес провів останній бій 6 місяців і 21 день тому, тоді як Олександр Гвоздик останній раз виходив на ринг 8 місяців і 16 днів тому.
Останні 5 боїв Бенавідеса відбулися за період 3 років, 3 місяців і 2 днів, що означає, що він бився приблизно кожні 7 місяців і 26 днів. У цих боях він провів загалом 39 раундів, тобто вони тривали в середньому 7,8 раундів.
Останні 5 боїв Гвоздика відбулися за період 5 років, 2 місяці і 16 днів, тобто він бився в середньому кожен рік і 15 днів. У цих боях він провів загалом 29 раундів, тобто вони тривали в середньому 5,8 раундів.
Хто транслюватиме бій
Офіційний транслятор поєдинку – Amazon Prime. Жоден український медіасервіс не викуповував прав на показ бою.