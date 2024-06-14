Гвоздик — Бенавідес: усе про бій за титул тимчасового чемпіона світу

Український боксер напівважкої ваги Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) проведе бій проти американця Давіда Бенавідеса (28-0, 24 КО).

Коли відбудеться бій

Давід Бенавідес зустрінеться з Олександром Гвоздиком у ніч з суботи на неділю 16 червня 2024 року, в MGM Grand, Grand Garden Arena, Лас-Вегас.

12-раундовий поєдинок відбудеться у напівважкому дивізіоні, що означає, що вага учасників не повинна перевищувати 79,4 кг. Цей бій проходитиме за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC.

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Двобій буде частиною андеркарду поєдинку між Джервонтою "Танком" Девісом та Френком Мартіном за титул чемпіона світу WBA у легкій вазі.

О котрій почнеться бій

Бійці мають вийти на ринг приблизно о 5:30 за київськи часом.

Профіль бійців

Давід Бенавідес виходить на ринг з непереможним рекордом 28 перемог, жодної поразки та 0 нічиїх, з яких 24 перемоги здобуті нокаутом.

Олександр Гвоздик має на своєму рахунку 20 перемог, з яких 16 боїв були завершені достроково, та 1 поразку.

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Статистика показує, що у Бенавідеса невелика перевага в потужності удару над Гвоздиком, з відсотком нокаутів 86% проти 80% у Гвоздика.

Девід Бенавідес молодший на 10 років, йому 27 років. Гвоздик має перевагу в зрості на 2,54 см над Бенавідесом. Попри це, в обох бійців рівна довжина рук. Обидва боксери б'ються з ортодоксальної стійки.

Бенавідес має більше досвіду у професійному боксі, провівши на 7 боїв більше. Американець дебютував у 2013 році, на 7 місяців раніше, ніж Гвоздик, чий перший професійний бій відбувся у 2014 році. Він провів на 24 раунди більше, загалом 136 раунди проти 112 у Гвоздика.

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Олександр Гвоздик наразі займає 2-ге місце за версією WBC та 7-ме місце за версією The Ring у ваговій категорії до 79,4 кг.

Форма

Бенавідес залишається непереможеним як професіонал, нокаутувавши 4 з останніх 5 суперників.

У своєму останньому бою він переміг Деметріуса Андраде 25 листопада 2023 року технічним нокаутом у 6-му раунді в поєдинку за тимчасовий титул чемпіона світу WBC у другій середній вазі на арені Michelob ULTRA в Лас-Вегасі, США.

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До цього він здолав Кейлеба Планта 25 березня 2023 року одноголосним рішенням суддів у поєдинку за титул чемпіона світу WBC у другій середній вазі в MGM Grand, Лас-Вегас.

Раніше Бенавідес виявився сильнішим за Девіда Лем'є 21 травня 2022 року та Кайрона Девіса 13 листопада 2021 року. Він також переміг Рональда Елліса 13 березня 2021 року технічним нокаутом в 11-му раунді.

Гвоздик переміг 4 з останніх 5 суперників, зупинивши 3 з них, і один раз пройшов усю дистанцію.

У своєму останньому бою він подужав Ісаака Родрігеса 30 вересня 2023 року нокаутом у 2-му раунді на арені T-Mobile, Лас-Вегас, США. До цього він переміг Рікардса Болотнікса 6 травня 2023 року технічним нокаутом у 6-му раунді.

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Раніше Гвоздик пройшов усю дистанцію з Хосуе Обандо 11 лютого 2023 року, перемігши одноголосним рішенням суддів у поєдинку на 6 раундів.

Єдиної поразки Олександр зазнав поразки від Артура Бетербієва 18 жовтня 2019 року технічним нокаутом у 10-му раунді в поєдинку за титули чемпіона світу WBC та IBF у напівважкій вазі на арені Liacouras у Філадельфії.

Українець також переміг Дуду Нгумбу 30 березня 2019 року технічним нокаутом у 5-му раунді в поєдинку за титул чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.

Активність

З точки зору нещодавньої активності, Давід Бенавідес бився частіше, ніж Олександр Гвоздик.

Бенавідес провів останній бій 6 місяців і 21 день тому, тоді як Олександр Гвоздик останній раз виходив на ринг 8 місяців і 16 днів тому.

Останні 5 боїв Бенавідеса відбулися за період 3 років, 3 місяців і 2 днів, що означає, що він бився приблизно кожні 7 місяців і 26 днів. У цих боях він провів загалом 39 раундів, тобто вони тривали в середньому 7,8 раундів.

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Останні 5 боїв Гвоздика відбулися за період 5 років, 2 місяці і 16 днів, тобто він бився в середньому кожен рік і 15 днів. У цих боях він провів загалом 29 раундів, тобто вони тривали в середньому 5,8 раундів.

Хто транслюватиме бій

Офіційний транслятор поєдинку – Amazon Prime. Жоден український медіасервіс не викуповував прав на показ бою.