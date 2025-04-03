Нігерійський боксер націлений на бій проти Усика або Дюбуа

Нігерійський боксер надважкої ваги Ефе Аджагба (20-1, 14 КО) вважає, що перемога над конголезцем Мартіном Баколе (21-2, 16 КО) відкриє йому шлях до чемпіонського бою.

Цитує боксера Sky Sports.

Після бою з Баколе Аджагба хоче кинути виклик одному із зіркових супертяжів – Олександру Усику або Даніелю Дюбуа,

"Я не забігаю вперед. Спершу я сфокусований на Мартіні Баколе. Після цього, коли я здобуду перемогу, в наступному бою я вийду битися з тим, з ким захочу — Усиком або Дюбуа. У мене є здібності, навички, міць і все необхідне, щоб стати чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні.

Чи вплине на Баколе поразка від Джозефа Паркера? Я так не гадаю. Я не думатиму про той нокаут, в якому він опинився в бою з Паркером. Я готуюся до найкращої його версії", – сказав Аджагба.