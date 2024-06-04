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Менеджер назвав стан Вайлдера після поразки від Чжилея

Олександр Булава — 4 червня, 00:53
Менеджер назвав стан Вайлдера після поразки від Чжилея

Шеллі Фінкель, менеджер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера (43−4−1, 42 КО) оцінив майбутнє свого клієнта після поразки від китайця Чжана Чжилея (27−2−1, 22 KO).

Цитує Фінкеля TalkSport.

"Він в порядку, зараз він відпочиває. Він був дуже емоційним після поразки. Ми не очікували, що все пройде так, як пройшло. У мене немає нічого, крім похвали за те, як бився Чжан, він був кращим.

Це рішення Деонтея, чи буде це його останній бій, чи ні. Я люблю цього хлопця, я був з ним протягом 15 років, і я не хочу, щоб він постраждав. Це повністю його рішення, я дам йому знати, що я відчуваю, але це його рішення, і я підтримую його, що б він не зробив", — сказав Фінкель.

Нагадаємо, Вайлдер програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.

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