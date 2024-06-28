Менеджер Ф'юрі відреагував на відмову Усика від пояса

Спенсер Браун, менеджер ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, відреагував на відмову Олександра Усика від титулу Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Цитує Брауна BoxingScene.

"Тайсон бував у різних місцях для відпочинку. Він не ходить у розкішні місця — днями він був у Честері. Я бачив його на вихідних у Блекпулі — він провів день з дітьми. А от щодо пояса, то сталося те, що сталося. Це бокс.

Він стане абсолютним чемпіоном. Ми зараз програємо 0:1. Закінчився перший тайм. Є ще другий. Треба пам’ятати, що командаУсика — найкраща у світі. Вони люб’язно погодилися на реванш. Для Тайсона це просто ще один бій, і він виграє.

Прикро, але так сталося. Це життя. Нехай хтось інший стане чемпіоном IBF. Тайсона це не хвилює", — сказав Браун.