Менеджер Вайлдера відреагував на чутки про завершення боксером кар'єри

Менеджер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера Шеллі Фінкель спростував інформацію, що його клієнт завершив карʼєру.

Цитує Фінкеля WBN.

"Не маю коментарів щодо цієї інформації. На цю мить Вайлдер не завершував карʼєру", – сказав Фінкель.

Нагадаємо, Вайлдер програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.