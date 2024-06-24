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Менеджер Вайлдера відреагував на чутки про завершення боксером кар'єри

Олександр Булава — 24 червня, 19:40
Менеджер Вайлдера відреагував на чутки про завершення боксером кар'єри

Менеджер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера Шеллі Фінкель спростував інформацію, що його клієнт завершив карʼєру.

Цитує Фінкеля WBN.

"Не маю коментарів щодо цієї інформації. На цю мить Вайлдер не завершував карʼєру", – сказав Фінкель.

Нагадаємо, Вайлдер програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.

Бокс Деонтей Вайлдер

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