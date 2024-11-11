Тайсон назвав головний фактор, який допоможе йому перемогти Пола

Ексчемпіон світу Майк Тайсон (50-6, 44 KO) вважає, що переможе Джейка Пол (10-1, 7 КО). Легенда боксу головним фактором свого успіху назвав те, що він Майк Тайсон.

Слова боксера наводить HappyPunch.

"Пол багато мріє. У нього чудова уява. Хлопець, це не стане правдою. Кажеш, що зараз твій час? Окей, подивимося за кілька днів. Я вважаю, що Джейк вирішив, що це легкий бій для нього. Чому я виграю? Тому що я – Майк Тайсон", – сказав він.

Зазначимо, що 15 листопада Тайсон проведе бій проти блогера Джейка Пола. У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.