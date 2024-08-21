Над цим не варто сміятися: Тайсон — про свій бій проти блогера Пола

Легенда боксу Майк Тайсон висловився про поєдинок із Джейком Полом.

Його слова цитує сайт MMAfigthing.

"Це саме те, чого зараз потребує весь світ. І цифри це доводять, чи не так? У цьому вся правда. Я розумію, що це виглядає шалено.

Подивіться на ютубера, подивіться на мене. А тепер подивіться на те, що ми зробили. Вже не до жартів. Над цим не варто сміятися", – сказав Майк Тайсон.