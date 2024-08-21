Над цим не варто сміятися: Тайсон — про свій бій проти блогера Пола
Майк Тайсон та Джейк Пол
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Легенда боксу Майк Тайсон висловився про поєдинок із Джейком Полом.
Його слова цитує сайт MMAfigthing.
"Це саме те, чого зараз потребує весь світ. І цифри це доводять, чи не так? У цьому вся правда. Я розумію, що це виглядає шалено.
Подивіться на ютубера, подивіться на мене. А тепер подивіться на те, що ми зробили. Вже не до жартів. Над цим не варто сміятися", – сказав Майк Тайсон.
Поєдинок між 60-річним Тайсоном та блогером Полом заплановано на 15 листопада.
Нагадаємо, між Майком та Полом під час пресконференції відбулася штовханина. Промоутер Туркі Аль-Шейх не готовий співпрацювати з американським ютубером, поки той не почне погоджуватися на серйозні поєдинки.