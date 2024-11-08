Це рівний бій: Ф'юрі – про поєдинок Тайсона з Полом

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) вважає, що у поєдинку Майка Тайсона (50-6, 44 KO) з Джейком Пола (10-1, 7 КО) немає фаворита.

Цитує британського боксера Seconds Out.

"Добре, хлопцеві 57 років, але він колишній беззаперечний король світу в суперважкій вазі та один хлопець, який заробляє на життя грою на комп’ютері, який прийшов у бокс приблизно рік тому – так що цілком рівний поєдинок. Ви повинні захоплюватися ними обома, і я бажаю їм обом удачі. Я бачив, як Майк наполегливо тренується на своїх відео, а Джейк Пол завжди у формі. Люди кажуть, що це лайно, але я впевнений, що вони подивляться бій", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що 15 листопада Тайсон проведе бій проти блогера Джейка Пола. У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.