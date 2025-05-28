Баколе назвав боксера, бій з яким буде цікавий Африці

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (22-2-1, 16 КО) зізнався, що хоче провести бій проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) в Африці. Він вважає, що цей поєдинок зацікавить весь континент.

Про це Мартін сказав у коментарі для Seconds Out.

Бій проти Джошуа? Молю Бога, щоб це було скоро. Я хочу битися з ним в Африці. Це великий бій, на який чекає континент. Його Високоповажність Туркі Аль-Шейх хоче побачити цей бій в Африці. Знаю, що в Ентоні операція, молюся, щоб все було добре, щоб ми могли дати африканському континенту великий поєдинок, – сказав Баколе.





Ентоні Джошуа має нігерійське коріння.

Нагадаємо, на початку травня Мартін не зміг здолати Ефе Аджагбу. Паркеру він програв нокаутом у 2 раунді наприкінці лютого.