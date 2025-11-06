Малік Скотт назвав боксера, якого вважає "жахом усього хевівейту"

Відомий американський тренер Малік Скотт назвав боксера, якого вважає жахом усього надважкого дивізіону.

Колишній боксер поспілкувався з The Ring.

"Найбільш жахливий боєць хевівейту – Агіт Кабаєл. Усі це знають і ніхто не хоче кидати йому виклик. Навіть найамбіційніші боксери не хочуть із ним зустрічатись.

Жахом його робить постійний тиск на суперників. Він найкращих за роботою по корпусу, у нього чудове підборіддя та вже є за плечима великі перемоги", – розповів Скотт.

Німецький боксер свій наступний бій проведе проти Даміана Книби, який відбудеться 10 січня 2026 року на арені Рудольфа Вебера в Обергаузені.

Нагадаємо, останній бій Кабаєл провів у лютому, коли нокаутував Чжана Чжилея в 6-му раунді та здобув титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті.

Раніше сам Кабаєл заявив, що його поєдинок проти Усика зібрав би повний стадіон.