Мадрімов переважив Кроуфорда напередодні поєдинку

Володар титулу WBA у першій середній вазі Ісраїл Мадрімов (10-0, 7 КО) виявився важчим за свого суперника Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) після зважування перед поєдинком.

За результатами зважування вага Кроуфорда становить 69,6 кг, а Мадрімова — 69,9 кг. Бій відбудеться в ніч із 3 на 4 серпня. Раніше Ісраїл сказав, що цей поєдинок — це найкраще, що могло з ним статися.

This was intense 🥊🍿



Next time they see each other will be in the ring. Who do you think wins in our main event tomorrow night?. #RiyadhSeasonCard | #CrawfordVsMadrimov



August 3 | Live on https://t.co/FoiaUucI53 | @Turki_alalshikh



Click link in bio to buy pic.twitter.com/fba7wijnFC — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 3, 2024

Нагадаємо, WBC понизила Теренса до статусу "чемпіона світу у відпустці" у напівсередній вазі. Цим самим вона санкціонувала його бій проти Ісраїла за звання обов’язкового претендента на пояс у першій середній вазі. На кону також стоятиме тимчасовий пояс WBO.

Нагадаємо, титулом тимчасового чемпіона WBC у цьому дивізіоні володіє українець Сергій Богачук (24-1, 23 КО).