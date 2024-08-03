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Мадрімов переважив Кроуфорда напередодні поєдинку

Андрій Яросименко — 3 серпня, 13:05
Мадрімов переважив Кроуфорда напередодні поєдинку

Володар титулу WBA у першій середній вазі Ісраїл Мадрімов (10-0, 7 КО) виявився важчим за свого суперника Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) після зважування перед поєдинком.

За результатами зважування вага Кроуфорда становить 69,6 кг, а Мадрімова — 69,9 кг. Бій відбудеться в ніч із 3 на 4 серпня. Раніше Ісраїл сказав, що цей поєдинок — це найкраще, що могло з ним статися.

Нагадаємо, WBC понизила Теренса до статусу "чемпіона світу у відпустці" у напівсередній вазі. Цим самим вона санкціонувала його бій проти Ісраїла за звання обов’язкового претендента на пояс у першій середній вазі. На кону також стоятиме тимчасовий пояс WBO.

Нагадаємо, титулом тимчасового чемпіона WBC у цьому дивізіоні володіє українець Сергій Богачук (24-1, 23 КО).

WBA WBC WBO Бокс Теренс Кроуфорд Ісраїл Мадрімов

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