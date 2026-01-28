Лопес та Стівенсон провели битву поглядів напередодні бою

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопесом (22‑1, 13 КО) та володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (23‑0, 10 КО) провели битву поглядів напередодні поєдинку.

Бійці зустрілися на легендарній арені Медісон-сквер-гарден напередодні гри між місцевою баскетбольною командою Нью-Йорк Нікс та Сакраменто Кінгз (103:87).

‼️ FIRST FACE-OFF OF FIGHT WEEK ‼️



Teofimo Lopez and Shakur Stevenson meet on court at the Knicks game in The Garden ahead of their fight this Saturday 👊



The Ring VI l Exclusively on DAZN l Jan 31st in NYC 🥊 pic.twitter.com/Wl77RZ2NAt — Ring Magazine (@ringmagazine) January 28, 2026

Бій Лопес – Стівенсон відбудеться у ніч з 31 січня на 1 лютого в Нью-Йорку. Поєдинок пройде у ваговій категорії до 140 фунтів (69 кг). На кону бою буде пояс Лопеса – чемпіона світу за версією WBO.

Теофімо востаннє виходив на ринг у травні, коли здолав Арнольда Барбосу та втретє захистив титул WBO. Шакур у липні переміг Вільяма Сепеду одноголосним рішенням суддів.

Раніше Туркі Аль аш-Шейх анонсував великий бій для переможця цього протистояння.