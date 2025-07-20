Стабільність – ознака майстерності: Ломаченко привітав Усика із перемогою над Дюбуа

Український боксер Василь Ломаченко привітав у соцмережах Усика із тріумфом у бою за звання беззаперечного чемпіона світу у надважкій вазі проти Даніеля Дюбуа.

Близький друг Олександра зробив відповідний пост у Facebook.

"Машина. Вітаю! Стабільність – ознака майстерності! Найкращий", – написав Ломаченко.

Нагадаємо, сьогодні вночі Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, IBО, IBF).

Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

Раніше повідомлялося, що WBO вже зобов’язала Олександра Усика провести обов’язковий захист титулу проти новозеландського боксера.