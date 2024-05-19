Слава тобі Господи: Ломаченко привітав Усика

Володар титулу IBF у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) привітав Олександра Усика (22-0, 14 КО) зі здобуттям абсолютного чемпіонства світу в надважкій вазі.

Привітання Ломаченко розмістив у своєму профілі в Instagram, який недоступний на території України.

"Найкращих з найкращих. Найкращий, оце так моментище! Слава тобі Господи, Слава Тобі! Миру всім", — написав Ломаченко.

Олександра вже привітали легенди боксу, а також президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Ломаченко став чемпіоном тижня тому, нокаутувавши австралійця Джорджа Камбососа.