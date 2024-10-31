Легендарний Льюїс назвав фактори, які допоможуть Ф'юрі здолати Усика

Колишній чемпіон світу та переможець Олімпіади-1988 Леннокс Льюїс вважає, що чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 KO) може програти Тайсону Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) бій-реванш, якщо британець змінить підхід.

Слова Льюїса цитує Boxing Social.

"Чи треба Тайсону дотримуватися того ж плану на реванш, який був у першому бою? Ні, це не так просто. Йому потрібно внести деякі корективи.

Якщо він не внесе жодних змін, то знову програє бій. Йому потрібен чіткий підхід. Тайсон має завдавати куди більше ударів.

Більш агресивний і зосереджений Ф’юрі здатний адаптуватися до швидкості та точності Усика. Я не думаю, що Тайсон хоче розповідати занадто багато деталей перед боєм, це може допомогти йому перемогти.

Ми побачимо у реванші зовсім іншого Тайсона. Ф'юрі усвідомлює помилки, які він зробив у своєму першому бою проти Усика", – розповів Льюїс.