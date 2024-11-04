Льюїс назвав найкращий бій Джошуа

Колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс вважає, що найкращим поєдинком у кар'єрі Ентоні Джошуа був бій проти Володимира Кличка.

Про це боксер розповів у коментарі SecondsOut.

На думку Льюїса, Ентоні не потрібно одразу погоджуватися на реванш проти Даніеля Дюбуа.

"Ні, я не думаю, що він повинен взяти реванш. Я думаю, що йому варто трохи відпочити, а потім повернутися", – сказав Льюїс.

Також Леннокс відповів на запитання, чи бачили ми найкращу версію Джошуа?

"Здається так. Як на мене, найкращий бій Джошуа був проти Володимира Кличка у 2017 році. Він добре боксував, підіймався з канвасу, показав справжній характер", – сказав Льюїс.

Бій британця з українцем відбувся у квітні 2017 року. Тоді Ентоні переміг Кличка технічним нокаутом в 11-му раунді.

Наразі дата наступного поєдинку Джошуа ще не визначена. У вересні Ентоні в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.