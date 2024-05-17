Холіфілд виділив перевагу Усика над Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд вважає, що чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Олександр Усик (21-0, 14 КО) має перевагу над володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) в силі удару та швидкості рук.

Цитує боксера Daily Mail.

"Я думаю, якщо Тайсон Ф'юрі зможе утримати Усика якомога далі від себе, продовжуючи бити його джебом – він переможе.

Усик буде намагатись наблизитись, тому Тайсону потрібно тримати його на дистанцію і робити це протягом довгого часу.

Але, якщо Усику вдасться наблизитись — бій може завершитися на його користь. Якщо хлопцеві з довгим розмахом вдасться втримати його на відстані — він переможе. Але, якщо Усик зможе скоротити дистанцію – він переможе, тому що він наносить більше ударів і має швидші руки.

Насправді Усик має перевагу, оскільки він менший хлопець, але він також має хорошу силу удару та швидкі руки. Отже, він дійсно має більше переваг", — сказав Холіфілд.