Колишній суперник Кличка у 45-річному віці проведе бій за титул WBC Baltic

Іменитий польський боксер Маріуш Вах (38-11, 20 К0) завтра, 12 квітня, зійдеться на рингу проти земляка Кацпера Мейни (13-1, 9 КО) в бою за титул WBC Baltic Sea і Polska Unia Boksu.

Про це повідомляє Polsatsport.pl.

Подія відбудеться в місті Сопот. В андеркарді заплановано ще 7 зустрічей.

45-річний Вах у березні 2012 року одноголосним рішенням суддів програв Володимиру Кличку. На момент поєдинку рекорд поляка становив 27-0.

Після цього Маріуш здобув кілька перемог, але більшість поєдинків програвав. Зазнав поразок він від Олександра Повєткіна, Джарелла Міллера, Мартіна Баколе, Мозеса Ітаума та інших.

25-річний Мейна має скромніший послужний список. Єдиний його гучний успіх – нокаут над Адамом Ковнацьким (20-4, 15 КО).

Нагадаємо, талановитий британський боксер суперважкої ваги Мозес Ітаума наступний бій проведе проти 41-річного американця Майка Балогана.