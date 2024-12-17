Легендарний Форман пояснив, чому вболіватиме за Ф'юрі, а не за Усика

Легендарний Джордж Форман зізнався, що буде вболівати за Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) в реванші з Олександром Усиком (22-0, 14 КО), тому що вважає його особливим представником боксу.

Його слова цитує Roundbyroundboxing.

"Це захоплюючий бій. Я, звичайно, вболіватиму за Тайсона Ф'юрі, тому що він дуже особливий для боксу. Я його фанат. Я хотів би, щоб Тайсон залишився у боксі і виграв ще кілька боїв", – сказав Форман.

Нагадаємо, що бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перша зустріч боксерів завершилась перемогою українця роздільним рішенням суддів.

Раніше Усик розповів про свої плани після бою з "Циганським королем". Окрім того, став відомий гонорар боксерів за майбутній поєдинок.