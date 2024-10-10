Леффлер висловився про поєдинок Богачук – Мадрімов: Це саме той бій, який потрібен боксу

Промоутер українського боксера першої середньої ваги Сергія Богачука (24-2, 23 KO) Том Леффлер вважає, що поєдинок з Ісраїлом Мадрімовим (10-1-1, 7 КО) – це той бій, який потрібен боксу.

Його слова передає Boxing Scene.

"Жодних вагань з обох сторін не було. Вони обидвоє отримають хорошу компенсацію. Це саме ті бої, які потрібні боксу – Богачук повертається до важкого бою після того, як відчув, що переміг Ортіса, а Мадрімов повертається після свого хорошого виступу проти Кроуфорда", – сказав Леффлер.

Зазначимо, що бій між боксерами відбудеться в андеркарті реваншу між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Українець міг у листопаді провести бій проти Джарона Енніса (32-0, 29 КО), але тепер їхній поєдинок неможливий.

Нагадаємо, свій попередній бій 29-річний Богачук провів у серпні проти Вірджіла Ортіса. Українець двічі відправляв американця в нокдаун, але судді віддали перемогу Ортісу.

Ровесник Сергія Мадрімов востаннє виходив у ринг також у серпні. Його суперником був зірковий Терренс Кроуфорд. Бій тривав усі 12 раундів – судді зафіксували перемогу представника США.