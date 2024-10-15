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Набив Ф'юрі, як м'ячик для пінболу: промоутер Богачука назвав найкращого боксера у світі

Олексій Мурзак — 15 жовтня, 20:28
Набив Ф'юрі, як м'ячик для пінболу: промоутер Богачука назвав найкращого боксера у світі
Том Леффлер
Vesti.kz

Промоутер українського боксера Сергія Богачука (24-2, 23 KO) Том Леффлер, висловився з приводу чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО), назвавши його найкращим боксером у світі незалежно від вагової категорії.

Його слова наводить World Boxing News.

"Усик - один із найвидатніших боксерів в історії. Зараз він точно найкращий у світі незалежно від вагової категорії. У нього чудова аматорська кар'єра, золото ОІ.

У хевівейті він перемагає хлопців, які на 15-20 кілограмів важчі за нього, це неймовірно. У нього чудовий боксерський інтелект.

Він домінував із Джошуа, і набив Ф'юрі, як м'ячик для пінболу. У реванші з Ф'юрі Усик зробить те саме, що і в першому бою", – підкреслив Леффлер.

Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

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