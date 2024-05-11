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Лазуткін: "Років 5-7 тому, бій Ломаченко — Камбосос проходив би за тотального домінування українця"

Андрій Твердохліб — 11 травня, 20:40
Лазуткін: Років 5-7 тому, бій Ломаченко — Камбосос проходив би за тотального домінування українця

Відомий спортивний журналіст, а нині військовий Збройних сил України Дмитро Лазуткін, який прокоментував чимало боксерських поєдинків найвищого рівня поділився очікуваннями від майбутнього бою за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF Ломаченко — Камбосос.

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Нагадаємо, поєдинок відбудеться в неділю, 12 травня, орієнтовно о 8:00 за київсьеим часом.

Ваші очікування від бою Ломаченко – Камбосос?

— Ще 5-7 років тому від цього бою можна було б очікувати лише одного тотального домінування боксера, який виступає під українським прапором. Втім, зараз австралієць неймовірно вмотивований. Після невдалої історії з Хейні він прагне реабілітуватися перед своєю аудиторією.

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Чим суперники зможуть здивувати один одного?

— Комбосос зумів підібрати ключі до Лопеса, натомість проти Хейні виглядав гірше за Лому. Вірно обрана тактика може вирішити долю цього протистояння.

Ризикнете спрогнозувати переможця? Якщо так, то, можливо, як саме переможе?

— Багато що залежатиме від того, чи зміг Ломаченко підійти до бою на максимумі фізичних кондицій. Також велику роль відіграватиме те, чи вдасться Василю опанувати відчуття реальності й діяти відповідно. Хіба не дивно виглядало те, як після поразки від Теофімо він намагався тривалий час переконати всіх у своїй перемозі? Можливо, він і досі вважає, що зробив тоді достатньо для того аби стати абсолютним чемпіоном світу.

У разі поразки Ломаченка, - це кінець?

— Життя не обмежується спортом. Доля Ломи — у його руках. Кожен видатний боксер має відчути - коли вже час піти й повісити рукавички на цвях.

У Василя досить сумнівна репутація, через яку він втратив чимало українських уболівальників. Що скажете з цього приводу? Яке ваше ставлення до нього?

— Я давно не спілкувався з Василем, десь 5 років вже, а під час служби в ЗСУ - майже не стежив за його інтерв'ю, тому мені важко давати експертну оцінку щодо цього. Скажу точно - підтримка свого народу, особливо зараз, творить дива, додає сил. Але не варто забувати, що бокс - це жорсткий вид єдиноборств, який може впливати й на світогляд, і на ментальний стан людини... Якось Аліна Шатернікова казала, що Василь серйозно допомагає українським військовим, але не хоче на цьому піаритися. Сподіваюся, що так і є. Дуже хочеться у це вірити.

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