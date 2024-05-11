Лазуткін: "Років 5-7 тому, бій Ломаченко — Камбосос проходив би за тотального домінування українця"

Відомий спортивний журналіст, а нині військовий Збройних сил України Дмитро Лазуткін, який прокоментував чимало боксерських поєдинків найвищого рівня поділився очікуваннями від майбутнього бою за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF Ломаченко — Камбосос.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться в неділю, 12 травня, орієнтовно о 8:00 за київсьеим часом.

— Ваші очікування від бою Ломаченко – Камбосос?

— Ще 5-7 років тому від цього бою можна було б очікувати лише одного — тотального домінування боксера, який виступає під українським прапором. Втім, зараз австралієць неймовірно вмотивований. Після невдалої історії з Хейні він прагне реабілітуватися перед своєю аудиторією.

— Чим суперники зможуть здивувати один одного?

— Комбосос зумів підібрати ключі до Лопеса, натомість проти Хейні виглядав гірше за Лому. Вірно обрана тактика може вирішити долю цього протистояння.

— Ризикнете спрогнозувати переможця? Якщо так, то, можливо, як саме переможе?

— Багато що залежатиме від того, чи зміг Ломаченко підійти до бою на максимумі фізичних кондицій. Також велику роль відіграватиме те, чи вдасться Василю опанувати відчуття реальності й діяти відповідно. Хіба не дивно виглядало те, як після поразки від Теофімо він намагався тривалий час переконати всіх у своїй перемозі? Можливо, він і досі вважає, що зробив тоді достатньо для того аби стати абсолютним чемпіоном світу.

— У разі поразки Ломаченка, - це кінець?

— Життя не обмежується спортом. Доля Ломи — у його руках. Кожен видатний боксер має відчути - коли вже час піти й повісити рукавички на цвях.

— У Василя досить сумнівна репутація, через яку він втратив чимало українських уболівальників. Що скажете з цього приводу? Яке ваше ставлення до нього?

— Я давно не спілкувався з Василем, десь 5 років вже, а під час служби в ЗСУ - майже не стежив за його інтерв'ю, тому мені важко давати експертну оцінку щодо цього. Скажу точно - підтримка свого народу, особливо зараз, творить дива, додає сил. Але не варто забувати, що бокс - це жорсткий вид єдиноборств, який може впливати й на світогляд, і на ментальний стан людини... Якось Аліна Шатернікова казала, що Василь серйозно допомагає українським військовим, але не хоче на цьому піаритися. Сподіваюся, що так і є. Дуже хочеться у це вірити.