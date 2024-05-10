Шатернікова: Ломаченко досить потужно допомагав ЗСУ

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу Аліна Шатернікова пояснила мовчазну позицію Василя Ломаченка щодо російсько-української війни та вказала на активну підтримку боксером ЗСУ.

Про це колишня чемпіонка світу розповіла в інтерв'ю Sport-Express.

"Він говорить про війну точно так, як ви, як я. Тобто, ніяких інших поглядів на ситуацію в країні у нього немає. Він говорить так, як і всі українці.

Чому ж він мовчить? Ломаченко – досить закрита людина. І я не оцінюю, погано це чи ні. Він такий, яким є. Ми всі – люди, і всі ми індивідуальні. Василь не любить публічності, зважаючи на те, що він атлет світового рівня. Але за відчуттями себе в цьому світі він досить закритий.

Я знаю чітко його позицію, а говорити йому, щоб він виходив і щось казав… Ну, слухайте, він дорослий хлопець і знає, що він робить. Я розумію його, тому що я також до певного періоду у своєму житті була досить закритою людиною. Я ненавиділа відповідати на якісь там питання, виходити у медіа та щось розповідати. У нього – такий спосіб життя, він живе саме так.

Чи допомагає Ломаченко ЗСУ та людям, які постраждали від дій агресора? Так, не афішує, але допомагає досить потужно", — зазначила Шатернікова.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Ломаченко публічно не засуджував окупантів. На початку 2022 року він вступив у територіальну оборону, але згодом виїхав за кордон для участі в боксерських поєдинках.

12 травня Ломаченко проведе бій проти Джорджа Камбососа. Бій відбудеться в австралійському Перті вранці 12 травня. Орієнтовний початок — о 8:00 за київським часом.