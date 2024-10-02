Кроуфорд: Ф'юрі вийде з іншим планом на реванш з Усиком

Колишній дворазовий абсолютний чемпіон світу Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) вийде з іншим планом на бій проти чемпіона WBO, WBA, WBC Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це американець розповів на Youtube-каналі.

"У першому поєдинку я ставив на перемогу Усика. Олександр – мій гарний друг. Тайсон теж мій гарний друг, але не такий близький. Я думаю, що цей поєдинок теж буде захоплюючим. Ф'юрі почне з чистого аркуша і спробує продовжити там, де зупинився, намагатиметься внести корективи раніше, ніж у першому бою", – зазначив американський боксер.

У першому поєдинку Тайсон був самовпевненим, проте на реванш він вийде абсолютно іншим.

"Я не думаю, що Ф'юрі був самовпевненим. Я вважаю, що Тайсон проходив через багато що в особистому житті. Він тренувався, потім бій відклали. Усе це зіграло свою роль. Мені здається, що другий бій буде більш конкурентним. Хоча перший поєдинок теж був конкурентним, але я думаю, що Ф'юрі вийде з іншим планом на бій, як він це зробив із Деонтеєм Вайлдером", – заявив Кроуфорд.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Нещодавно Тайсон зізнався, що ще не розпочинав підготовку до реваншу. Його тренувальний табір стартуватиме за 6-7 тижнів до бою.